Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
В среду, 4 декабря, "Манчестер Юнайтед" дома примет "Тоттенхэм" в центральном матче 15 тура АПЛ. Онлайн-трансляция в материале Спорт24.
Матч чемпионата Англии на "Олд Траффорд", куда пожалует "Тоттенхэм", станет моментом истины для тренера МЮ Уле-Гуннара Сульшера, над которым нависло увольнение. Но и новый тренер "шпор" Жозе Моуринью горит желанием показать, какого коуча уволили "красные дьяволы".
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Матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится в среду, 4 декабря. Начало матча в 21:30.
Онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
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