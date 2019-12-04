Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: онлайн-трансляция

В среду, 4 декабря, "Манчестер Юнайтед" дома примет "Тоттенхэм" в центральном матче 15 тура АПЛ. Онлайн-трансляция в материале Спорт24.

Матч чемпионата Англии на "Олд Траффорд", куда пожалует "Тоттенхэм", станет моментом истины для тренера МЮ Уле-Гуннара Сульшера, над которым нависло увольнение. Но и новый тренер "шпор" Жозе Моуринью горит желанием показать, какого коуча уволили "красные дьяволы".

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Матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится в среду, 4 декабря. Начало матча в 21:30.

Онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Тоттенхем Манчестер Юнайтед
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