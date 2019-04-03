"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону": видео

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"Вулверхэмптон" победил МЮ
"Вулверхэмптон" победил МЮ / twitter Wolverhampton Wanderers

"Манчестер Юнайтед" не слишком удачно съездил в гости к "Вулверхэмптону". Команда проиграла, так еще и может потерять пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Жота, 25 Смоллинг, 77 (аг.) – Мактоминай, 14
Удаление: Янг, 57 (МЮ)

Хотя матч для "Манчестер Юнайтед" начался довольно удачно. Уже на четырнадцатой минуте Мактоминай отличился после паса Фреда. Однако через девять минут "Вулверхэмптон" удалось сравнять счет усилиям Жоты.

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Все изменилось во втором тайме. Сначала Янг за пять минут получил две желтые карточки, оставив манкунианцев в меньшинстве. А потом Смоллинг срезал мяч в собственные ворота.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

После этого поражения "Манчестер Юнайтед" может потерять пятое место в турнирной таблице. Это произойдет в случае победы "Челси" над "Брайтоном" в среду, 3 апреля.

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К слову, МЮ так и не сумел победить "Вулверхэмптон" в этом сезоне. В первом круге между этими командами на "Олд Траффорд" была зафиксирована ничья 1:1, а в кубке Англии 16 марта 2019 года "Вулверхэмптон" на своем поле победил 2:1.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Манчестер Юнайтед
Источник: 24 Канал
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