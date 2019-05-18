Манчестер Сити – Уотфорд: прогноз букмекеров на финал Кубка Англии

Оформив чемпионский титул в Премьер-лиге, "Манчестер Сити" попытается приплюсовать к этому еще и Кубок Англии. В финале турнира команда Александра Зинченко сыграет против Уотфорда.

Накануне игры статистика в пользу действующих чемпионов Англии – "Манчестер Сити".

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По мнению экспертов, у горожан неплохие шансы снова подержать Кубок Англии, поэтому коэффициент на их победу составляет 1,25. Ничью же оценивают в 6,75. В то время на победу "Уотфорд" – 13,5.

К слову, в последних трех очных встречах соперников три победы одержала команда Хосепа Гвардиолы.



Манчестер Сити – Уотфорд

Матч "Манчестер Сити" – "Уотфорд" начнется на легендарном Уэмбли в 19:00 по Киеву.

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