Манчестер Сити – Уотфорд: прогноз букмекеров на финал Кубка Англии
Оформив чемпионский титул в Премьер-лиге, "Манчестер Сити" попытается приплюсовать к этому еще и Кубок Англии. В финале турнира команда Александра Зинченко сыграет против Уотфорда.
Накануне игры статистика в пользу действующих чемпионов Англии – "Манчестер Сити".
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По мнению экспертов, у горожан неплохие шансы снова подержать Кубок Англии, поэтому коэффициент на их победу составляет 1,25. Ничью же оценивают в 6,75. В то время на победу "Уотфорд" – 13,5.
К слову, в последних трех очных встречах соперников три победы одержала команда Хосепа Гвардиолы.
Манчестер Сити – Уотфорд
Матч "Манчестер Сити" – "Уотфорд" начнется на легендарном Уэмбли в 19:00 по Киеву.