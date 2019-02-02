Манчестер Сити - Арсенал: прогноз букмекеров на матч АПЛ

"Манчестер Сити" Александра Зинченко потерпел неудачу в предыдущем туре. В матче с "Арсеналом" в 25 тура чемпионата Англии "горожане" попытаются начать новую победную серию. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Команда Хосепа Гвардиолы отчаянно пытается догнать "Ливерпуль", расстояние до которого на данный момент исчисляется пятью очками. "Арсенал" преследует свою задачу, которая заключается в борьбе за место дающее право принять участие в Лиге чемпионов следующего сезона. В прошлом году оппоненты встречались три раза, и "Манчестер Сити" неизменно побеждал лондонский клуб, причем "канониры" в этих встречах не сумели хотя бы раз поразить ворота соперников.

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В William Hill оценили победу "Манчестер Сити" коэффициентом 1,28. На то, что "Арсенал" победит на чужом поле, их эксперты выставили показатель 9,50. Ничья в этом матче имеет 6,00.

Похожие показатели выставили и в PariMatch. На то, что победят хозяева поля в них коэффициент 1,31. Победа "канониров" оценена в 8,90. Ничья имеет высокое значение – 6,20.

Самый высокий коэффициент на победу "Манчестер Сити" дает Marathon bet – 1,32. При этом, победа "Арсенала" тоже значение 9,50, а ничья – 6,25.

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Матч АПЛ "Манчестер Сити" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 3 февраля. Начало встречи – в 18:30.

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