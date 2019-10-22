Манчестер Сити – Аталанта: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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МанСити – Аталанта: где смотреть онлайн матч 22 октября 2019 – чемпионат Англии
Манчестер Сити – Аталанта: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / Getty Images

Во вторник, 22 октября, английский "Манчестер Сити" примет итальянскую "Аталанту" в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Поединок будет транслировать "Футбол 2".

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Начало трансляции поединка "Манчестер Сити" – "Аталанта" на канале "Футбол 2" в 21:50. Игра в Манчестере начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч "Манчестер Сити" – "Аталанта" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом смотреть можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

После двух туров "Манчестер Сити" лидирует в группе C, выиграв два матча у "Шахтера" и "Динамо" Загреб. А "Аталанта" – аутсайдер группы, ведь проиграла свои матчи "горнякам" и хорватам.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Лига чемпионов Новости Спорта Спорт ФК Аталанта Манчестер Сити
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