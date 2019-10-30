"Манчестер Сити" без Зинченко легко победил "Саутгемптон" в Кубке лиги: видео

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Манчестер Сити – Саутгемптон: результат и видео голов
Манчестер Сити – Саутгемптон: результат и видео голов

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" дома переиграл "Саутгемптон" со счетом 3:1.

Еще в первом тайме хозяева дважды огорчили гостей усилиями Николаса Отаменди и Серхио Агуэро. А уже после перерыва аргентинский форвард оформил дубль и довел счет до разгромного. "Саутгемптон" сумел ответить лишь голом в исполнении Джека Стивенса.

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Таким образом, "горожане" оформили путевку в 1/4 финала Кубка английской лиги.

Интересно, что в следующем матче команды сыграют между собой уже в рамках английской Премьер-лиги. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко получил травму перед матчем Лиги чемпионов против "Аталанты". Его команда в итоге одержала разгромную победу, а за "Аталанту" забил другой украинец Руслан Малиновский. Из-за травмы Зинченко не сыграет за сборную Украины в ноябре.

Манчестер Сити – Саутгемптон: видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Александр Зинченко Манчестер Сити Футбол
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