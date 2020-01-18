"Манчестер Сити" без Зинченко неожиданно потерял очки в матче АПЛ: видео

"Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" разошлись результативной ничьей (2:2) в 23-м туре английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас 2:2

Голы: Агуеро, 82, 87 – Тосун, 39, Фернандиньо, 90 (авт.)

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Счет в матче в конце первого тайма открыл форвард гостей Дженк Тосун с паса от Гарри Кэхилла.

Видео гола Тосуна

Во второй половине встречи на 82-й минуте Серхио Агуэро, которому ассистировал Габриэл Жезус, восстановил паритет в игре. Еще через пять минут аргентинский форвард оформил дубль во встрече.

Видео голов Агуэро

На 90-й минуте матча Фернандиньо пытаясь прервать пас, отправил мяч в собственные ворота.

Видео автогола Фернандиньо

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. Он пропускает уже третий поединок "горожан" подряд. В этом сезоне Зинченко сыграл в 9 матчах АПЛ. В целом во всех турнирах украинец сыграл за "Сити" 14 поединков и забил один мяч.

После 23 тура лидер чемпионата "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 13 очков и имеет два матча в запасе. "МанСити" занимает 2 место (48 очков). На 3 месте "Лестер" (45 очков).