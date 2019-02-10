Манчестер Сити – Челси: где смотреть онлайн матча чемпионата Англии

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Манчестер Сити - Челси: где смотреть онлайн матч АПЛ 2018/19
Манчестер Сити - Челси: где смотреть онлайн матча чемпионата Англии / GETTY IMAGES

26 тур чемпионата Англии подарит болельщикам топ-матч. "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко сойдется в битве с лондонским "Челси". Посмотреть поединок можно будет в Украине.

Прямую трансляцию противостояния "Манчестер Сити" – "Челси" можно будет посмотреть на украинском телеканале "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 17:55. Сама игра начнется в 18:00.

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Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Check-in", которая начнется в 17:25. В ней ведущие и болельщики в футбольном пабе попытаются спрогнозировать результат матча.

Смотреть онлайн "Манчестер Сити" – "Челси" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

В предыдущем матче между командами неожиданно праздновали победу именно "синие". На "Стэмфорд Бридж" они праздновали победу со счетом 2:0 благодаря голам Канте и Луиза. Теперь же подопечные Пепа Гвардиолы попытаются взять реванш, чтобы сравняться в турнирной таблице по набранным очкам с "Ливерпулем".

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити Челси
Источник: 24 Канал
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