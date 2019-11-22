Манчестер Сити – Челси: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Англии

В субботу, 23 ноября, в чемпионате Англии состоится топ-матч – "Манчестер Сити" примет "Челси". Это матч между четвертой и третьей командами АПЛ, а разделяет их лишь одно очко. Поэтому букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

Манчестер Сити – Челси: анонс

Это будет матч, в котором нельзя однозначно сказать, кто выйдет победителем. "Челси" набрал хороший темп, выиграв шесть матчей подряд в чемпионате. Именно благодаря этому команда вышла на третье место.

Зато "МанСити" в пяти последних встречах дважды проиграл. Особенно досадным было поражение "Ливерпулю", с которым горожане борются за первое место.

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Именно это поражение и отбросило "Манчестер Сити" на четвертое место. Команда пропустила вперед "Лестер" и "Челси", однако отставание от них минимальное – два и одно очко соответственно. Поэтому победа над "Челси" в этом матче позволит "МанСити" как минимум обойти "Челси". А в случае поражения "Лестера" в параллельном матче снова выйти на второе место.

Именно поэтому и "Челси" надо побеждать – чтобы оторваться от соперника на безопасное расстояние и удержаться в гонке за чемпионство.

Матч "Манчестер Сити" – "Челси" состоится в субботу, 23 ноября. Начало матча в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спор24.

Манчестер Сити – Челси: прогноз букмекеров

Однако букмекеры больше верят в победу именно "Манчестер Сити". На это коэффициенты колеблются от 1,42 до 1,47. Зато победа "Челси" оценивается букмекерами в 6,25-7,00. Ничья в матче – 5,00-5,10.

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При этом ожидается немалое количество голов в этом матче. Ставки на "тотал матча больше 3,5" принимают с коэффициентом 2,00-2,10. Противовес "тотал матча меньше 3,5" – 1,72-183.