"Манчестер Сити" деклассировал "Челси" благодаря результативным передачам Зинченко: видео

"Манчестер Сити" сумел вернуться на вершину турнирной таблицы чемпионата Англии благодаря уверенной победе над лондонским "Челси". Подопечные Пепы Гвардиолы по набранным очкам сравнялись с "Ливерпулем", хотя и сыграли на один матч больше.

Манчестер Сити – Челси 6:0

Голы: Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 18, 56, Гюндоган, 25

Читайте также: Футболист в стиле кунг-фу снес соперника и отправился отдыхать: видео

Уже на 4 минуте хозяева поля дали понять, что победить их сегодня будет невозможно. Де Брюйне отдал пас на Бернарду Силву, который ворвался в штрафную гостей и совершил прострел. На передачу португальца отозвался Стерлинг, который с близкого расстояния заколотил мяч в ворота "Челси".

Видео гола Стерлинга

На 8 минуте убийственную возможность упустил Серхио Агуэро. Аргентинец не забил с метра. Пеп Гвардиола упал на колени, не веря в увиденное. Однако на 13 минуте Агуэро исправился. После паса украинца Александра Зинченко Кун с дальней дистанции положил мяч в девятку ворот Кепы.

Видео гола Агуэро

На 19 минуте все тот же Агуэро увеличил преимущество "Сити". Серхио использовал ошибку Росса Баркли, который непонятно для чего отпасовал головой в свою штрафную площадку. Куну нужно было только переправить мяч в ворота "Челси", с чем он справился.

Видео гола Агуэро

Неприличным счет на 25 минуте сделал немец Гюндоган. Хавбек без раздумий пробил издалека, когда мяч отскочил к его ногам.

Видео гола Гюндогана

Гости свой первый момент создали только на 28 минуте. Педро выскочил один на один с Эдерсоном, но не сумел переиграть бразильского голкипера. Через минуту испанец снова бил по воротам "Сити", но и здесь Эдерсон выиграл дуэль. Еще один шанс "аристократы" имели на 38 минуте. Гонсало Игуаин прекрасно бил с 25 метров, но Эдерсон вытащил мяч из-под перекладины.

Во втором тайме ситуация не сильно изменилась. Уже на 51 минуте Агуэро мог оформить хет-трик, однако после навеса Де Брюйне, пробив головой, попал в перекладину.

Неудержимый Стерлинг на 55 минуте ворвался во владения Эдерсона. Испанец Сезар Аспиликуэта пытался остановить британца и сделал это, но ценой фола – пенальти. К отметке подошел Агуэро, который хладнокровно оформил хет-трик.

Видео гола Агуэро

После этого гола хозяева несколько успокоились. Следующий действительно опасный момент возник только на 75 минуте. Жезус, которого откровенно толкал Давид Луис, пробил с близкого расстояния по воротам Кепы. Однако талантливый голкипер на этот раз спас свою команду.

А на 80 минуте второй раз результативным действием отметился Зинченко. Давид Силва отдал прекрасный разрезной пас на Александра, который сразу прострелил в штрафную "синих". На передачу украинца отозвался Стерлинг и оформил дубль.

Видео гола Стерлинга

Таким образом "Манчестер Сити" одержал очередную чрезвычайно уверенную победу и вернул себе лидерство в турнирной таблице. Вместе с "Ливерпулем" клуб из Манчестера имеет 65 очков. Украинец Александр Зинченко впервые за долгое время сыграл за "горожан" весь матч. Доверием Пепа Гвардиолы Александр воспользовался сполна, отдав за матч две результативные передачи.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram