"Манчестер Сити" деклассировал "Челси" благодаря результативным передачам Зинченко: видео
"Манчестер Сити" сумел вернуться на вершину турнирной таблицы чемпионата Англии благодаря уверенной победе над лондонским "Челси". Подопечные Пепы Гвардиолы по набранным очкам сравнялись с "Ливерпулем", хотя и сыграли на один матч больше.
Манчестер Сити – Челси 6:0
Голы: Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 18, 56, Гюндоган, 25
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Уже на 4 минуте хозяева поля дали понять, что победить их сегодня будет невозможно. Де Брюйне отдал пас на Бернарду Силву, который ворвался в штрафную гостей и совершил прострел. На передачу португальца отозвался Стерлинг, который с близкого расстояния заколотил мяч в ворота "Челси".
Видео гола Стерлинга
На 8 минуте убийственную возможность упустил Серхио Агуэро. Аргентинец не забил с метра. Пеп Гвардиола упал на колени, не веря в увиденное. Однако на 13 минуте Агуэро исправился. После паса украинца Александра Зинченко Кун с дальней дистанции положил мяч в девятку ворот Кепы.
Видео гола Агуэро
На 19 минуте все тот же Агуэро увеличил преимущество "Сити". Серхио использовал ошибку Росса Баркли, который непонятно для чего отпасовал головой в свою штрафную площадку. Куну нужно было только переправить мяч в ворота "Челси", с чем он справился.
Видео гола Агуэро
Неприличным счет на 25 минуте сделал немец Гюндоган. Хавбек без раздумий пробил издалека, когда мяч отскочил к его ногам.
Видео гола Гюндогана
Гости свой первый момент создали только на 28 минуте. Педро выскочил один на один с Эдерсоном, но не сумел переиграть бразильского голкипера. Через минуту испанец снова бил по воротам "Сити", но и здесь Эдерсон выиграл дуэль. Еще один шанс "аристократы" имели на 38 минуте. Гонсало Игуаин прекрасно бил с 25 метров, но Эдерсон вытащил мяч из-под перекладины.
Во втором тайме ситуация не сильно изменилась. Уже на 51 минуте Агуэро мог оформить хет-трик, однако после навеса Де Брюйне, пробив головой, попал в перекладину.
Неудержимый Стерлинг на 55 минуте ворвался во владения Эдерсона. Испанец Сезар Аспиликуэта пытался остановить британца и сделал это, но ценой фола – пенальти. К отметке подошел Агуэро, который хладнокровно оформил хет-трик.
Видео гола Агуэро
После этого гола хозяева несколько успокоились. Следующий действительно опасный момент возник только на 75 минуте. Жезус, которого откровенно толкал Давид Луис, пробил с близкого расстояния по воротам Кепы. Однако талантливый голкипер на этот раз спас свою команду.
А на 80 минуте второй раз результативным действием отметился Зинченко. Давид Силва отдал прекрасный разрезной пас на Александра, который сразу прострелил в штрафную "синих". На передачу украинца отозвался Стерлинг и оформил дубль.
Видео гола Стерлинга
Таким образом "Манчестер Сити" одержал очередную чрезвычайно уверенную победу и вернул себе лидерство в турнирной таблице. Вместе с "Ливерпулем" клуб из Манчестера имеет 65 очков. Украинец Александр Зинченко впервые за долгое время сыграл за "горожан" весь матч. Доверием Пепа Гвардиолы Александр воспользовался сполна, отдав за матч две результативные передачи.