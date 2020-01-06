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"Манчестер Сити" хочет приобрести защитника "Шахтера" Матвиенко

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Николай Матвиенко / ФК "Шахтер"

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити". При этом трансфер игрока может произойти уже в зимнее трансферное окно.

Об интересе к Матвиенко было известно еще в декабре 2019 года. Тогда об этом писал пресс-атташе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков. А также Betting Insider со ссылкой на источник в английском клубе.

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Теперь же о возможном трансфере пишет авторитетное издание The Athletic. По данным журналиста, "МанСити" рассматривает два варианта на усиление позиции центрального защитника. Кроме Матвиенко, клуб может приобрести защитника "Интера" Милана Шкриньяра. Однако в пользу украинца говорит тот факт, что у него контракт только до лета 2021 года, в то время как в Шкриньяра – к лету 2023 года. Поэтому "горожанам" придется за 24-летнего словака заплатить 62 миллиона фунтов. Матвиенко же обойдется значительно дешевле (Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро).

Еще два варианта, которые рассматривает "МанСити" – Натан Аке из "Борнмута" и Чаглар Сеюнджю из "Лестера".

Стоит отметить, что в "Манчестер Сити" в этом сезоне возникли проблемы с центральными защитниками. У Эмерика Лапорта серьезная травма, а у Джона Стоунза и Николаса Отаменди проблемы с физической формой. Гвардиола был вынужден использовать в центре защиты номинальных хавбеков Фернандиньо и Родри, а также подключать к первой команде 18-летнего Эрика Гарсия.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Манчестер Сити Шахтер Трансферы
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