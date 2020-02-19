"Манчестер Сити" ярко победил "Вест Хэм" в матче без Ярмоленко и Зинченко: видео

"Манчестер Сити" после двух подряд поражений наконец одержал победу. В перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии "горожане" нанесли поражение аутсайдеру АПЛ "Вест Хэму". Игра была перенесена из-за урагана, который бушевал в Британии.

Манчестер Сити – Вест Хэм 2:0

Голы: Родри, 30, Де Брейне, 62

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"Манчестер Сити" традиционно для себя агрессивно начал домашний матч. Уже на 8-й минуте встречи хозяева едва не открыли счет в игре.

Серхио Агуэро после передачи, которую исполнил Кевин Де Брейне, нанес удар с границы штрафной. Но мяч пролетел мимо ворот рядом с левой штангой.

Убийственную возможность упустил Габриэль Жезус. Бразилец вышел один на один с вратарем "молотобойцев", но чудом не отличился голом. Жезус упустил момент для удара, после чего "Вест Хэм" ликвидировал пожар в своей штрафной.

На 30 минуте "горожане" таки открыли счет в игре. Де Брейне прекрасно подал с углового, где Родри ударом головой отправил мяч под правую стойку ворот.

Видео гола Родри

На 38 минуте игры Давид Сильва был близок к тому, чтобы удвоить преимущество своей команды. Испанец избавился от опеки и замкнул прострельную передачу, которую выполнил Бернарду Силва. Давид послал мяч мимо правой стойки.

Уже на старте второй половины игры "горожане" имели прекрасную возможность забить второй гол. Де Брейне отдал пас из глубины на Волкера и тот с правого фланга прострелил в штрафную на Агуэро. Мяч до аргентинца не дошел, ведь защитники "Вест Хэма" прервали передачу.

На 54 минуте "горожане" разогнали очередную быструю атаку. Де Брейне с фланга отдал пас на Агуэро, после чего Серхио ворвался в штрафную и пробил мимо ворот.

Что интересно, после удара Агуэро мяч покатился по лицевой линии. Болбой, решив, что мяч вышел за пределы поля, остановил его. Арбитр матча назначил свободный удар, а мальчик слишком сильно расстроился.

На 62 минуте "горожане" таки провели второй гол. Де Брюйне отдал пас на ход Бернарду Силве в штрафной. Пока португалец обыгрывал соперников, Кевин ворвался в штрафную и прошил Фабьяньски – 2:0.

Видео гола Де Брюйне

Пока "молотобойцы" не смогли создать хотя бы одну голевую возможность, "горожане" теряли шанс за шансом.

На 77 минуте Де Брейне, который проводил сумасшедшую игру, прекрасной передачей нашел в штрафной Жезуса. И бразилец с прекрасной позиции пробил в голкипера.

На этом "Манчестер Сити" остановился и спокойно довел матч до логического завершения.

Украинские футболисты Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко матч пропустили. Первый восстанавливается после травмы, а второй – отбывал дисквалификацию.

Благодаря победе "горожане" закрепились на второй строчке. Теперь преимущество над "Лестером" составляет 4 очка. А "молотобойцы" потеряли шанс покинуть зону вылета.