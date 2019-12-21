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Манчестер Сити – Лестер: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Манчестер Сити – Лестер: где смотреть

21 декабря "Манчестер Сити" сыграет с "Лестером" в центральном матче 18 тура английской Премьер-лиги. В Украине это матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украину транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисам: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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Матч "Манчестер Сити" – "Лестер" состоится в субботу, 21 декабря. Начало матча в 19:30.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Лестер" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Сити
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