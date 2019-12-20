Сможет ли "МанСити" остановить мощный "Лестер": прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

В субботу, 21 декабря, "Манчестер Сити" будет принимать "Лестер" в центральном матче в рамках 18 тура чемпионата Англии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Манчестер Сити – Лестер. Прогноз букмекеров

В этом году "Лестер" напоминает себя образца чемпионского сезона. А старт выдался еще более мощным. Правда, в тот сезон в Англии не было такого мощного "Ливерпуля", иначе команда Роджерса шла бы сейчас на первом месте, как и в сезоне 2015/2016. Пока же "Лестер" второй. В 17 турах он набрал 39 очков. Это на четыре больше, чем у третьего "Манчестер Сити".

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От "горожан" все точно ждали большего. Эксперты и болельщики предрекали второй раунд противостояния "Ливерпуль" – "Манчестер Сити". Пока же "Манчестер Сити" удовлетворяется лишь борьбой за второе место. От "Ливерпуля" "горожане" уже отстают на катастрофические 14 очков. И если с "красными" не случится ничего экстраординарного, они наконец доберутся до первого за 30 лет чемпионства в Англии.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" – "Лестер" пройдет в субботу, 21 декабря. Начало встречи – в 19:30

Прогноз WIlliam Hill

Безоговорочным фаворитом дерби является "Манчестер Сити". Победу подопечных Пепа Гвардиолы специалисты WIlliam Hill оценивают коэффициентом 1,36. Если же поединок завершится вничью – коэффициент 5,25.

Абсолютным андердогом игры является "Лестер". Победу "лисиц" эксперты оценили коэффициентом 8.

Прогноз Pari Match

Предварительную домашнюю игру "Манчестер Сити" выиграл со счетом 1:0. Коэффициент на то, что "горожане" вновь победят и ТВ 2.5 – 1,79. В случае, если "Манчестер Сити" победит и ТМ 2.5 – коэффициент 5,10.

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В последний раз "лисицы" побеждали "горожан" на выезде 6 февраля 2016 года. Игра завершилась уверенной победой "Лестера" со счетом 1:3. Коэффициент на то, что "Лестер" победит и ТВ 2.5 – 10,5.

Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "Лестера" является Джейми Варди, который за 17 туров забил уже 16 голов. Коэффициент на то, что нападающий "лисиц" сумеет огорчить вратаря "горожан" – 2,7.

В "Манчестер Сити" 9 голов успели забить Серхио Агуэро и Стерлинг. Их победа в этом матче оценена коэффициентом 1,7 и 1,95 соответственно.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Лестер" читайте на сайте Спорт24.