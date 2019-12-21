Манчестер Сити – Лестер: онлайн-трансляция матча АПЛ

В субботу, 21 декабря, "Манчестер Сити" на своем поле примет "Лестер" в центральном матче 18 тура АПЛ. Онлайн-транслция – в материале Спорт24.

Главная новость для украинских болельщиков – Александр Зинченко вернулся после травмы и вернул "Сити" на победную тропу. Подопечные Пепа Гвардиолы проиграли дерби Манчестера, когда от них ждали легкой победы. И только после этого "Сити" разгромил Загреб, затем "Арсенал", у которого проблем еще больше, а потом и скромный "Оксфорд" в Кубке лиги.

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"Лестер" в этом сезоне вызывает только симпатию. Команда Мартинеса показывает яркий и результативный футбол, идет в лидерах чемпионата и напоминает тот самый "сказочный" "Лестер", который выиграл Премьер-лигу в прошлом. После матча с "Сити" "Лестер" останется на третьем месте, но в случае победы доберется на расстояние в одно очко.

Манчестер Сити – Лестер: онлайн-трансляция