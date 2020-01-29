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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Английской лиги

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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн полуфинал Кубка Английской лиги / standard.co.uk

В среду, 29 января, "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/2 финала Кубка Английской лиги. Посмотреть игру можно онлайн и по телевидению в Украине.

Матчи Кубка Английской лиги в Украине транслирует канал Setanta Sport. Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

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О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Поединок "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 29 января. Начало игры в 21:45.

Первая полуфинальная игра завершилась уверенной победой "горожан" со счетом 3:1.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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