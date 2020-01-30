"Манчестер Юнайтед" в меньшинстве победил "Мансити", но вылетел из кубка – видео

29 января состоялась повторная встреча между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Английской футбольной лиги. Выездную победу отпраздновали игроки МЮ, однако до финала в третий раз подряд вышли именно "горожане".

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:1

Голы: Матич, 35

Удаление: Матич, 76 (МЮ)

Как это было: "Ман Сити" нанес унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд": видео

Первая игра на "Олд Траффорд" завершилась разгромной победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1. Таким образом, "красным дьяволом" было нужно побеждать минимум с разницей в 2 гола, чтобы сравнять счет в противостоянии.

"Манчестер Сити" агрессивно начал поединок, зажав соперника на его же половине поля. Первый момент был у Агуэро, который пробил головой после прекрасного "черпачка". Но Давид Де Хеа был на высоте.

Через несколько секунд испанец во второй раз выручил партнеров, отбив коварный удар Бернарду Силвы.

Ближе к середине тайма гости адаптировались к прессингу подопечных Пепа Гвардиолы. Едва ли не первый момент у ворот "Сити" завершился голом. После подачи со штрафного Матич классно поймал мяч слету и попал точно в угол.

После пропущенного гола футболисты "Манчестер Сити" запаниковали, но почти сразу отыгрались. Стерлинг замкнул прострел в штрафную. Гол был отменен из-за офсайда.

После перерыва "горожане" создали еще несколько моментов. В частности, убийственную возможность упустил Стерлинг после того, как Кевин Де Брюйне вывел его один на один с Де Хеа. Рахим пробил выше ворот.

Стопроцентную возможность упустил Илкай Гюндоган. "Горожан" перехватили мяч в штрафной гостей и вывели Илкая на удар. Немец вместо того, чтобы пробить, начал "возиться" с мячом и упустил возможность для удара.

В середине тайма Матич подвел партнеров, заработав второй горчичник, который способствовал его удалению. До завершения игры "Сити" еще раз забили из офсайда.

В итоге, "Манчестер Юнайтед" победил со счетом 1:0. По сумме двух матче "Сити" прошли в финал, поскольку победили со счетом 3:2.

Украинский футболист Александр Зинченко весь поединок провел на скамейке запасных.

В финале подопечные Гвардиолы сыграют с "Астон Виллой". Матч состоится 1-го марта на "Уэмбли".

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед видеообзор матча