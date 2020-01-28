Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на Кубок английской лиги

В среду, 29 января, "МанСити" будет принимать "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка английской лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в поединке.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз букмекеров

Команда Пепа Гвардиолы продолжает свою беспроигрышную серию, которая достигла отметки в 8 матчей. Кроме того, "горожане" не пропускают в течение двух игр. С 8 поединков команда выиграла семь. Крайний матч, который провел "Манчестер Сити", был против "Фулхэма" в Кубке Англии. Хозяева выиграли 4:0.

Результат первого матча: "МанСити" нанес унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд": видео

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Транмир Роверс" в Кубке Англии со счетом 0:6, но это вряд ли снизит давление на команду Уле-Гуннар Сульшера. Перед этим гости проиграли дважды – "Ливерпулю" и "Бернли" с одинаковым счетом 2:0.

Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом "Манчестер Сити": поставить на победу подопечных Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1,30. Успех команды Сульшера оценен букмекерами коэффициентом 8,80. Ничья – 6,25.

Прогноз Marathon bet

Безоговорочным фаворитом дерби является "Манчестер Сити". Победу подопечных Пепа Гвардиолы специалисты Marathon bet оценивают коэффициентом 1,32. Если же поединок завершится ничьей – коэффициент 6,25.

Абсолютным андердогом игры является "Манчестер Юнайтед". Победу "красных дьяволов" эксперты оценили коэффициентом 9,3.

Прогноз Pari Match

Предыдущая игра между клубами завершилась со счетом 3:1. Коэффициент на то, что "горожане" вновь победят и ТВ 2.5 – 1,76. В случае, если "Манчестер Сити" победит и ТМ 2.5 – коэффициент 4,7.

Последний раз "красные" побеждали "горожан" на выезде 7 декабря 2019 года. Игра завершилась победой "Юнайтед" со счетом 1:2. Коэффициент на то, что "Манчестер Юнайтед" победит и ТВ 2.5 – 12,5.