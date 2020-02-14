"Манчестер Сити" на два года отстранили от Лиги чемпионов за финансовые махинации

УЕФА отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА в течение двух сезонов.

Такое суровое наказание связано с нарушением клубом правил финансового фэйр-плей. Англичане не сыграют в главном европейском турнире в сезонах 2020/21 и 2021/22. Кроме этого, клуб будет оштрафован на 30 миллионов евро.

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Судебная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами, рассмотрев все доказательства, установила, что "Ман Сити" допустил серьезные нарушения правил ФФП. Также "горожане" ввели в заблуждение УЕФА и не сотрудничали в расследовании дела.

"МанСити" может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Отметим, что за "Манчестер Сити" выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.