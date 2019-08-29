"Манчестер Сити" надоел за три года: лидер "Шахтера" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов сезона 2019/2020. По ее итогам "горнякам" предстоит сыграть с "Манчестер Сити", загребским "Динамо" и "Аталантой".

Мораес расстроен, что команда третий год подряд сыграет против английского "Манчестер Сити".

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Немного расстроен из-за "Манчестер Сити". Три года подряд все-таки. Это немного надоедает. У нас сбалансированная группа – есть шансы пройти дальше. Верю, что в Лиге чемпионов нет простых соперников. Разумеется, "Ман Сити" находится на голову выше всех остальных.

"Аталанта" очень прогрессировала в последние годы, с этой командой будут сложные матчи. Самое главное – в последнем матче сыграть с "горожанами", в момент, когда мы уже прошли дальше. Со спокойной душой было бы удобнее играть с этой командой,

– сказал Мораес.

Для "Шахтера" это 14-й групповой этап в истории Лиги чемпионов. Лучшим достижением "Шахтера" является четвертьфинал сезона 2010/2011 годов.

Семь раз "Шахтер" занимал третье место. Дважды "горняки" покидали Лигу чемпионов с четвертого места. Еще трижды "Шахтер" занимал второе место и один раз выиграл группу.