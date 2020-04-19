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"Манчестер Сити" неожиданно приобрел нового футболиста

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"Манчестер Сити" неожиданно совершил первый летний трансфер / clubalianzalima.com.pe

Английский "Манчестер Сити" осуществил трансфер футболиста несмотря на пандемию коронавируса. Перуанский защитник Клюйверт Агилар перейдет в лагерь "горожан". Соглашение уже заключено.

Перуанский клуб "Альянса Лима" объявил о достижении договоренности с "Манчестер Сити" о переходе 16-летнего футболиста.

Кстати "Манчестер Сити" просматривает на позицию Зинченко сразу трех футболистов

Сумма сделки не разглашается. По неофициальной информации, трансфер обошелся англичанам в 2,5 миллиона евро.

Известно, что "Альянса Лима" получит процент с будущей продажи игрока.

Клюйверт Агилар присоединится к "Манчестер Сити" летом 2021 года, когда достигнет совершеннолетия.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в 325 тысяч евро. За свою команду Агилар пока сыграл 7 поединков.

Футболист может сыграть на двух позициях – правого защитника и латераля.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Трансферы Манчестер Сити
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