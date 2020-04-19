"Манчестер Сити" неожиданно приобрел нового футболиста
Английский "Манчестер Сити" осуществил трансфер футболиста несмотря на пандемию коронавируса. Перуанский защитник Клюйверт Агилар перейдет в лагерь "горожан". Соглашение уже заключено.
Перуанский клуб "Альянса Лима" объявил о достижении договоренности с "Манчестер Сити" о переходе 16-летнего футболиста.
Кстати "Манчестер Сити" просматривает на позицию Зинченко сразу трех футболистов
Сумма сделки не разглашается. По неофициальной информации, трансфер обошелся англичанам в 2,5 миллиона евро.
Известно, что "Альянса Лима" получит процент с будущей продажи игрока.
Клюйверт Агилар присоединится к "Манчестер Сити" летом 2021 года, когда достигнет совершеннолетия.
Специализированный портал Transfermarkt оценивает игрока в 325 тысяч евро. За свою команду Агилар пока сыграл 7 поединков.
Футболист может сыграть на двух позициях – правого защитника и латераля.
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