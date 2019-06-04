"Манчестер Сити" передумал подписывать конкурента на позицию Зинченко

Английский "Манчестер Сити" решил не подписывать игроков на позицию, где выступает Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" доволен игрой украинского футболиста Александра Зинченко, который застолбил за собой место в основном составе.

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Главным конкурентом Александра на позиции левого защитника в клубе является француз Бенжамен Менди, который недавно оправился от травмы.

В "Ман Сити" уверены, что 24-летний футболист будет стабильно выступать на высоком уровне в следующем сезоне, поэтому не видят необходимости вносить изменения на левый фланг обороны.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" намеревался приобрести полузащитника "Атлетико" Родри (Родриго Эрнандеса). Английский клуб готов был заплатить 70 миллионов евро отступных, прописанных в его контракте.

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших молодых футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

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