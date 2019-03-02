"Манчестер Сити" планирует приобрести нового игрока на позицию Зинченко

Английский "Манчестер Сити" планирует купить ряд новых игроков во время летнего трансферного окна. Одну из позиций, которую планируют усилить в клубе – левого защитника. Именно там играет в "Мансити" украинец Александр Зинченко.

Информацию о покупке новых игроков в комментарии AFP подтвердил главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. При этом причиной для трансферов стала не игра Зинченко. Таким образом в клубе пытаются найти замену другому левому защитнику – Бенджамену Мэнди. Француз перешел в английский клуб летом 2017 года из "Монако" за 52 миллиона фунтов. Однако после этого игрок за два сезона сыграл лишь в 18 матчах за "горожан". Хотя Мэнди выиграл вместе со сборной Франции Чемпионат мира 2018 года. Для примера, Зинченко за эти два сезона сыграл 27 матчей за "Мансити" во всех турнирах. При этом, что кроме украинца, на позиции левого защитника также выступали Эмерик Ляпорт и Фабиан Делфи.

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"Сейчас он не в форме. И дело не в том, что Мэнди не готов выступать в Англии, а в том, что он был травмирован в течение двух сезонов. Если это продолжалось два сезона, то может произойти и в следующем. Я надеюсь, что этого не произойдет. Будем работать над этим. Но правда в том, что мы можем использовать Бенджамена лишь в нескольких матчах. Плохие вещи случаются и с хорошими игроками. Такова жизнь. Поэтому мы занимаемся поиском игрока на эту позицию", – заявил Гвардиола.

Но кроме позиции левого защитника "Манчестер Сити" попытается усилить и другие звенья. Среди них замена 33-летнему бразильцу Фернандиньо. Еще летом 2018 года клуб пытался подписать конкурента бывшему игроку донецкого "Шахтера". Но Жоржиньо перешел в "Челси", а Фред выбрал "Манчестер Юнайтед", покинув "Шахтер".

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Причиной таких покупок может быть и то, что на "Мансити" могут наложить запрет на трансферы игроков. Пока УЕФА расследует дело о переходах молодых игроков. Если будет доказана вина "горожан", им могут запретить подписывать новых футболистов. Как это произошло с "Челси" – лондонский клуб не сможет заключать соглашения с новыми игроками следующие два трансферных окна.