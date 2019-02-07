"Манчестер Сити" победил "Эвертон" и вернул первое место в АПЛ: видео

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Эвертон – Манчестр Сити: результат и обзор матча
Эвертон – Манчестр Сити: результат и обзор матча

"Манчестер Сити" в рамках 27 тура английской Премьер-лиги победил на выезде "Эвертон" и поднялся на первое место.

Эвертон – Манчестер Сити 0:2
Голы: Ляпорт 45, Жезус 90+7

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Этот матч состоялся раньше, чем все остальные поединки 27 тура, участием "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги. "Горожане" 24 февраля сыграют с "Челси".

Гости с самого начала игры начали нагнетать обстановку у чужих ворот, но добились своего только в добавленное к первому тайму время. На 45 минуте Давид Сильва выполнил подачу, на которую откликнулся Эмерик Лапорт и ударом головой отправил снаряд в сетку.

На 90+7 минуте Габриэль Жезус вырвался на свидание с Джорданом Пикфордом и снял все вопросы о победителе матча – 2:0.

Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко попал в заявку на поединок, но так и не появился на поле.

Видео голов и обзор матча Эвертон Манчестер Сити

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Теги: Футбол Спорт Манчестер Сити Александр Зинченко
Источник: 24 Канал
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