"Манчестер Сити" победил "Эвертон" и вернул первое место в АПЛ: видео
"Манчестер Сити" в рамках 27 тура английской Премьер-лиги победил на выезде "Эвертон" и поднялся на первое место.
Эвертон – Манчестер Сити 0:2
Голы: Ляпорт 45, Жезус 90+7
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Этот матч состоялся раньше, чем все остальные поединки 27 тура, участием "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги. "Горожане" 24 февраля сыграют с "Челси".
Гости с самого начала игры начали нагнетать обстановку у чужих ворот, но добились своего только в добавленное к первому тайму время. На 45 минуте Давид Сильва выполнил подачу, на которую откликнулся Эмерик Лапорт и ударом головой отправил снаряд в сетку.
На 90+7 минуте Габриэль Жезус вырвался на свидание с Джорданом Пикфордом и снял все вопросы о победителе матча – 2:0.
Украинский игрок "горожан" Александр Зинченко попал в заявку на поединок, но так и не появился на поле.
Видео голов и обзор матча Эвертон – Манчестер Сити
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