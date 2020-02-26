"Манчестер Сити" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд за двухлетнюю дисквалификацию

26 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне получил апелляцию от представителей "Манчестер Сити" по делу о запрете от УЕФА на участие в еврокубках.

Руководство клуба считает это решение несправедливым и предвзятым. В заявлении CAS говорится, что дата вынесения окончательного решения неизвестна.

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Арбитражный суд начинает собрание рабочей группы, которая будет заниматься изучением дела, поисками новых материалов и другими процессами расследования.

Спорт24 писал, что "Манчестер Сити" получил суровое наказание от УЕФА. "Горожане" дисквалифицированы из еврокубков на два сезона и оштрафованы на 30 млн евро за нарушение правил финансового фэйр-плей.

В чем виноват "Манчестер Сити"?

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей.

Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.

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Football Leaks привел документы, в которых содержится информация, в частности, о том, что "Сити" с 2012 года работал по "схеме", с помощью которой руководство клуба переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.

Всего, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).