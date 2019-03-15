"Манчестер Сити" принял неожиданное решение относительно будущего Зинченко

107 Читати новину українською
Александр Зинченко
Александр Зинченко / GETTY IMAGES

Украинский футболист Александр Зинченко, скорее всего, не покинет "Манчестер Сити" во время ближайшего трансферного окна. Английский гранд отказался от идеи продажи Александра.

22-летний украинец входит в планы главного тренера английского клуба Пепа Гвардиолы.

Читайте также: Зинченко превратился в Коноплянку после разгрома над "Шальке": яркое фото

Как сообщает The Sun, испанец хочет использовать Зинченко на позиции крайнего защитника из-за травматизма Бенджамина Мэнди.

"Манчестер Сити" отложил планы по продаже игрока в течение ближайшего сезона и начнет переговоры о продлении контракта на улучшенных условиях.

Действующее соглашение футболиста с манчестерским клубом рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне Зинченко провел 20 матчей в составе "Сити", в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

По информации Transfermarkt, трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Во время последних трансферных окон было много слухов, что Александр может покинуть "Манчестер Сити". Среди потенциальных клубов называли "Бетис" и "Вулверхэмптон". Сейчас, по информации СМИ, за Зинченко следит "Наполи".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Прогноз погоды на 15 марта: в Украину придет похолодание
сегодня
965
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Манчестер Сити Александр Зинченко
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Курьез дня: сильный ветер стал ассистентом забитого гола в Англии (видео)
сегодня 11:20 Курьез дня: сильный ветер стал ассистентом забитого гола в Англии (видео)
42
Принципиальное дерби в Первой лиге может собрать больше зрителей, чем некоторые команды УПЛ
сегодня 08:57 Принципиальное дерби в Первой лиге может собрать больше зрителей, чем некоторые команды УПЛ
76
Результаты и видео матчей 1/8 финала Лиги Европы 14 марта
сегодня 07:40 Результаты и видео матчей 1/8 финала Лиги Европы 14 марта
1397
Лига Европы: кто вышел в 1/4 финала
сегодня 07:15 Лига Европы: кто вышел в 1/4 финала
463
Обязательно выбью из Ломаченко все де**мо еще и на пресс-конференции, – Лопес
14 марта 15:51 Обязательно выбью из Ломаченко все де**мо еще и на пресс-конференции, – Лопес
175
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук