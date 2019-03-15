"Манчестер Сити" принял неожиданное решение относительно будущего Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко, скорее всего, не покинет "Манчестер Сити" во время ближайшего трансферного окна. Английский гранд отказался от идеи продажи Александра.

22-летний украинец входит в планы главного тренера английского клуба Пепа Гвардиолы.

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Как сообщает The Sun, испанец хочет использовать Зинченко на позиции крайнего защитника из-за травматизма Бенджамина Мэнди.

"Манчестер Сити" отложил планы по продаже игрока в течение ближайшего сезона и начнет переговоры о продлении контракта на улучшенных условиях.

Действующее соглашение футболиста с манчестерским клубом рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне Зинченко провел 20 матчей в составе "Сити", в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

По информации Transfermarkt, трансферная стоимость украинца составляет 15 млн евро.

Во время последних трансферных окон было много слухов, что Александр может покинуть "Манчестер Сити". Среди потенциальных клубов называли "Бетис" и "Вулверхэмптон". Сейчас, по информации СМИ, за Зинченко следит "Наполи".

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