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"Манчестер Сити" присматривает на позицию Зинченко сразу трех футболистов

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В следующее летнее трансферное окно английский "Манчестер Сити" хочет подписать левого защитника.

"Горожане" рассматривают на позицию Александра Зинченко и Бенжамена Мэнди сразу трех футболистов, сообщает Manchester Evening News.

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Первый – защитник "Баварии" Давид Алаба. Австриец уже несколько лет выступает на позиции центрбека, но до прихода Гвардиолы в Мюнхен играл исключительно как левый защитник и не был универсалом, который способен выйти на поле даже в центральной оси.

Второй вариант в шорт-листе "Сити" – футболист "Порту" Алекс Теллес (8 голов и 5 ассистов в 23 матчах текущего сезона). Третья возможная опция – игрок "Лестера« Бен Чилвелл.

  • В этом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и забил 1 мяч. Команда из Манчестера занимает вторую строчку турнирной таблицы, в активе которых 57 пунктов.
  • Розыгрыш чемпионата Англии временно остановлен из-за пандемии коронавируса.
  • Английский куб отстранили от еврокубков на два сезона из-за нарушения финансового фэйр-плея. Однако "МанСити" подал апелляцию на такое решение. Но из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции было отложено.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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