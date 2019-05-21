"Манчестер Сити" разыграл всех "разбитым" кубком чемпиона Англии: курьезное видео

"Манчестер Сити" решил пошутить над всеми. Причины шутки в свое время "подбросил" украинец Александр Зинченко.

В соцсетях было опубликовано видео, где два игрока "Манчестер Сити" – Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне стоят на балконе, а внизу лежит кубок победителей чемпионата Англии.

Manchester City have DROPPED & SMASHED the Premier League trophy!



Looks like Aguero could be guilty.... pic.twitter.com/c2fJr9EJOD — MJK Sports Events (@mjksportsevents) 20 травня 2019 р.

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Но впоследствии оказалось, что видео было шуткой. С кубком все в порядке, и футболисты активно фотографировались с ним во время чемпионского парада по улицам города.

A trophy haul like no other, celebrated the only way we know how!



#mancity pic.twitter.com/hiWcdEyT9S — Manchester City (@ManCity) 21 травня 2019 р.

Причиной для такой шутки с разбитым кубком стал случай прошлого сезона. Тогда украинец Александр Зинченко не удержал трофей и чуть не уронил его, немного повредив. В этом году украинец уже шутил, что ему не дали подержать кубок. Но впоследствии выложил немало фотографий с добытым трофеем.

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