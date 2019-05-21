"Манчестер Сити" разыграл всех "разбитым" кубком чемпиона Англии: курьезное видео

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Зинченко и Компани с кубом АПЛ
Зинченко и Компани с кубом АПЛ / Фото из соцсетей

"Манчестер Сити" решил пошутить над всеми. Причины шутки в свое время "подбросил" украинец Александр Зинченко.

В соцсетях было опубликовано видео, где два игрока "Манчестер Сити" – Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне стоят на балконе, а внизу лежит кубок победителей чемпионата Англии.

Еще один курьез: Обнаженный мужчина ворвался в раздевалку "Манчестер Сити", чтобы отпраздновать победу

Но впоследствии оказалось, что видео было шуткой. С кубком все в порядке, и футболисты активно фотографировались с ним во время чемпионского парада по улицам города.

Причиной для такой шутки с разбитым кубком стал случай прошлого сезона. Тогда украинец Александр Зинченко не удержал трофей и чуть не уронил его, немного повредив. В этом году украинец уже шутил, что ему не дали подержать кубок. Но впоследствии выложил немало фотографий с добытым трофеем.

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COME TO ME MY LOVELY @mancity

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

 

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Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко Манчестер Сити
Источник: 24 канал
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