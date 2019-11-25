Манчестер Сити – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Во вторник, 26 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против английского "Манчестер Сити". Посмотреть этот матч можно будет по телевизору и онлайн.

Матчи Лиги чемпионов в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и покажут в прямом эфире матч пятого тура между "Манчестер Сити" и "Шахтером". Трансляция начнется в 21:50, сам матч – в 22:00.

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Перед началом матча на канале "Футбол 1" в прямом эфире выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов". Она выходит в прямом эфире каждого игрового дня Лиги Чемпионов до и после матчей. Как говорится в описании программы, в ней предусмотрены анализ матчей, прогнозы, комментарии экспертов и самые свежие интервью с места событий. Она выйдет в эфир в 20:45 и после матча "Мансити" – "Шахтер".

Смотреть онлайн матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" можно на сайте Oll.tv. И напомним, что доступ к трансляции требует регистрации и платный. Так, доступ к каналам "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) составляет 109 гривен в месяц. За 139 гривен в месяц можно оформить подписку "Суперспорт", куда входят оба канала "Футбол" и Setanta.

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Смотреть матч "Шахтер" – "Динамо" (Загреб) можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Текстовую онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" проведет и сайт Спорт24. Она будет доступна за час до начала матча.