"Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео

"Манчестер Сити" 26 ноября принимал "Шахтер" в рамках 5 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Победителя в матче не оказалось и "горняки" сохранили шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Манчестер Сити – Шахтер 1:1

Голы: Гюндоган, 56 – Соломон, 69

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В начале встречи "горняки" создали идеальный момент, чтобы забить, когда Эдерсон ошибся на выходе, выбивая мяч за пределами своей штрафной. Тете выходил на пустые ворота, но пока бразилец целился, сразу два соперника сумели заблокировать его удар.

Через несколько минут возникла похожая ситуация, когда Коваленко в центральном круге обыграл Фернандиньо и вывел Тете один на один с голкипером, но на этот раз Эдерсон грамотно сыграл на опережение.

На 31-й минуте "Мансити" провел хороший розыгрыш углового и Отаменди пробивал головой после навеса с фланга, однако Пятов вытащил мяч из самой девятки. Хороший сейв от вратаря сборной Украины. Также отметим, что "Шахтер" в первом тайме смотрелся не хуже соперника.

В начале второго тайма "горожане" все же дожали оборону "горняков" и открыли счет в матче: после передачи де Брюйне в центр штрафной Жезус зацепился за мяч и отпасовал на Гюндогана, который точно пробил в пустой угол. Пятов не успел на перехват мяча – 1:0.

На 69-й минуте "Шахтер" в фантастическом моменте сравнял счет. Тете подключил на правом фланге Додо, который прострелил точно на Соломона, и израильтянин нанес точный удар по воротам Эдерсона – 1:1. Стоит добавить, что Манор вышел на поле лишь за несколько минут до забитого мяча.

За несколько минут "Манчестер Сити" пошел в атаку и Сильва пробил по воротам "горняков". Пятов с Кривцовым не разобрались и мяч едва не залетел в сетку, но в последний момент Сергей вынес мяч с линии.

Таким образом, "Шахтер" добыл важное очко с лидером Группы С и сохранил второе место. Для безоговорочного выхода в следующий раунд "Шахтеру" хватит победы над "Аталантой" в заключительном раунде ЛЧ. Один балл позволил "Манчестер Сити" досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Шахтер