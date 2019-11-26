Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

26 ноября "Шахтер" в рамках 5 тура Лиги чемпионов сыграет в Англии против "Манчестер Сити". В этом поединке "Манчестер Сити" может гарантировать себе выход в плей-офф раунд. Зато "горнякам" крайне важно получать хоть какие-то очки, чтобы продолжить борьбу за вторую строчку. Анонс поединка читайте на сайте Спорт24.

Манчестер Сити – Шахтер. Главное

Что: матч группового этапа Лиги чемпионов

Где: Манчестер, "Сити оф Манчестер"

Когда: вторник, 26 ноября, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен и интересен этот матч

Для обеих команд важно получить положительный результат. "Манчестер Сити" хватит и ничьей, чтобы досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Если же подопечные Гвардиолы выиграют, то гарантируют себе первую строчку.

Зато "Шахтеру" необходимо приобретать хоть какие-то очки в борьбе за вторую строчку в турнирной таблице. Сейчас "горняки" набрали одинаковое количество баллов с "Динамо" Загреб – по 5. "Аталанта" пока на последней ступени с 1 баллом в активе.

Что говорит статистика?

Третий сезон подряд жеребьевка определила "Шахтер" и "Манчестер Сити" в одну группу. В прошлом розыгрыше англичане дважды разгромили украинцев, а на старте нынешнего выиграли в Харькове 3:0. Голы забили Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус.

"Сити" одержал четыре победы в пяти матчах с "Шахтером". Последние три поединка "горожане" выиграли с общей разницей мячей 12:0.

23 октября 2018 года Давид Сильва, Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва отличились на стадионе "Металлист" в Харькове – 3:0. Таким образом, прервалась серия "Шахтера" без поражений из семи домашних матчей с английскими клубами (В5 Н2).

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Давид Сильва также открыл счет в четвертом туре, когда "Сити" на своем поле разгромил "Шахтер" 6:0. Жезус оформил хет-трик (включая два гола с пенальти), Рахим Стерлинг и Марез установили финальный счет.

Пути команд впервые пересеклись на групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18. Обе команды одержали победы на своем поле. "Сити" выиграл матч второго тура 2:0 благодаря голам Кевина де Брюйне и Стерлинга во втором тайме.

Что стоит знать о "Манчестер Сити"

После победы над "Шахтером" в стартовом туре команда Пепа Гвардиолы разобралась с загребским "Динамо" (2:0) и "Аталантой" (5: 1). В четвертом туре итальянский клуб прервал четырехматчевую победную серию "Сити" в турнире – 1:1.

"Сити" забил 25 голов в последних восьми матчах Лиги чемпионов. После поражения от "Лиона" в стартовом туре прошлого розыгрыша "Сити" выиграл 10 матчей Лиги чемпионов при двух ничьих, одном поражении и разнице мячей 40:12.

"Сити" провел четыре домашних матча с украинскими клубами и добился трех побед при одной ничьей, ни разу не пропустил. Сыграть вничью на "Сити оф Манчестер" (0:0) удалось киевскому "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16.

"Сити" в девятый раз подряд играет на групповом этапе. Они не пропустили ни одного розыгрыша сезона 2011/12, а последние шесть лет выходили как минимум в 1/8 финала. Лучший результат "Сити" в Лиге чемпионов – полуфинал в сезоне 2015/16.

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В прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии второй раз подряд и в шестой раз в истории. Четыре победы "Сити" одержал за последние восемь лет. Также "горожане" взяли Кубок Англии и Кубок лиги.

Как команды подходят к этому матчу

После перерыва на матчи национальных сборных оба клуба провели только по одному матчу. "Манчестер Сити" в тяжелом поединке 23 ноября победил лондонский "Челси".

На 21 минуте игры "горожане" пропустили гол от Канте. К концу тайма подопечные Гвардиолы не только отыгрались, но и вышли вперед. Как оказалось, гол Мареза на 37 минуте оказался решающим в игре и принес "Манчестер Сити" победу 2:1.

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Зато "Шахтер" свой матч 15 тура чемпионата Украины сыграл еще 22 ноября, то есть на день раньше англичан. В Харькове команда Луиша Каштру разбила ПФК "Львов" 4:1.

После первого тайма счет сохранялся 1:1. Однако после перерыва два гола Мораеса и точный удар Алана Патрика решили судьбу противостояния.