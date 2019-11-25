Сможет ли "Шахтер" зацепиться за очки с "Манчестер Сити": прогноз на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 26 ноября, донецкий "Шахтер" на выезде сыграет с "Манчестер Сити" в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры уже сделали свои оценки на этот матч.

Манчестер Сити – Шахтер. Прогноз букмекеров

После четырех туров "Манчестер Сити" является единоличным лидером квартета С. Для того, чтобы оформить досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов подопечным Гвардиолы нужно победить гостей из Украины. "Шахтер" тоже может выйти из группы в случае победы, но такой результат встречи маловероятен.

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Три последние очные встречи команд завершилась с общим счетом 12:0 в пользу "горожан". Перед матчем Лиги чемпионов "Шахтер" дома одержал разгромную победу над ФК "Львов" (4:1), а "Манчестер Сити" одолел лондонский "Челси" (2:1).

Напомним, матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится во вторник, 26 ноября. Начало встречи – в 22:00.

Прогноз Favorit

Как и все предыдущие разы, "Манчестер Сити" остается фаворитом в противостоянии с "Шахтером". Коэффициент на победу англичан дома – 1,17. Коэффициент на успех "горняков" 15.

Куда больше шансов у "Шахтера", по мнению букмекеров, вырвать у звездных гостей с туманного Альбиона ничью. Эксперты дают коэффициент 7,6 на то, что поединок завершится миром.

Прогноз Pari Match

В четырех матчах "Шахтер" сумел огорчить вратаря "Манчестер Сити" только в одном поединке, который "горняки" выиграли. Во всех остальных матчах "горожане" побеждали с разницей в два и более мяча. Коэффициент на то, что хозяева победят и ТБ 2.5 – 1,47.

Предыдущий матч между клубами: "Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити" в первом матче Лиги чемпионов: видео

Оборону "горняков" нельзя назвать безупречной, однако нападение конкурентоспособное. Свидетельством тому является последнее усиление дончан в лице Евгения Коноплянки. Это позволяет думать, что "Шахтер" победит "горожан" хотя бы в одном тайме. На такой ход игры эксперты дают коэффициент 4,90.

Прогноз Marathon bet

Специалисты Marathon bet предлагают болельщикам угадать, кто в поединке сможет отличиться забитым мячом. Больше всего шансов забить гол, по мнению экспертов, имеет Габриэль Жезус. Гол футболиста в ворота "Шахтера" оценен коэффициентом 1,59.

В составе украинского клуба эксперты выделили нападающего Жуниора Мораеса. Коэффициент на то, что лучший бомбардир "Шахтера" огорчит гостей своим голом коэффициент 3,6.