Манчестер Сити – Шальке: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" после тяжелой выездной победы попытается обыграть "Шальке" на своем поле. Матч, в котором могут сыграть украинцы Александр Зинченко и Евгений Коноплянка, можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

В Украине показ матчей Лиги чемпионов осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" будет показано противостояние "Манчестер Сити" – "Шальке". Начало трансляции – в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Манчестер Сити" – "Шальке" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шальке" состоится во вторник, 12 марта. Первый матч между командами в Германии завершился победой "Сити" со счетом 3:2. Обзор ответного матча и видео голов читайте на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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