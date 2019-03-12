Манчестер Сити – Шальке: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

5 Читати новину українською
Манчестер Сити – Шальке: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов 2018/2019
Манчестер Сити – Шальке: где смотреть матч Лиги чемпионов / twitter.com/mancity

"Манчестер Сити" после тяжелой выездной победы попытается обыграть "Шальке" на своем поле. Матч, в котором могут сыграть украинцы Александр Зинченко и Евгений Коноплянка, можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

В Украине показ матчей Лиги чемпионов осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" будет показано противостояние "Манчестер Сити" – "Шальке". Начало трансляции – в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

Читайте также: "Шальке" планирует продать Коноплянку

Смотреть онлайн матч "Манчестер Сити" – "Шальке" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шальке" состоится во вторник, 12 марта. Первый матч между командами в Германии завершился победой "Сити" со счетом 3:2. Обзор ответного матча и видео голов читайте на сайте Спорт 24 по окончании игры.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Прогноз погоды на 12 марта: штормовой ветер и дождь со снегом не покинут Украину
сегодня
894
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шальке Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
сегодня 08:00 Футболист побежал праздновать гол и внезапно исчез: видео
66
Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
11 марта 17:41 Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
118
В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
11 марта 15:28 В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
72
Легендарный тренер "Барселоны" и "Баварии" завершил карьеру
11 марта 14:02 Легендарный тренер "Барселоны" и "Баварии" завершил карьеру
48
Со слезами на глазах: как Дмитрий Пидручный пел гимн Украины во время награждения
11 марта 12:06 Со слезами на глазах: как Дмитрий Пидручный пел гимн Украины во время награждения
320
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук