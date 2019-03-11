Манчестер Сити – Шальке: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Манчестер Сити – Шальке: прогноз, ставки на матч Лиги чемпионов 2018/19
Манчестер Сити – Шальке: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / twitter.com/mancity

"Манчестер Сити" Александра Зинченко уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов. Для этого англичанам нужно не проиграть немецкому "Шальке" в ответном матче.

В первом матче "кобальтовые" доказали, что являются непростым соперником и едва не победили "Сити". Команда Пепа Гвардиолы чудом сумела вырвать победу на последних минутах.

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Однако пока шансы "Шальке" выглядят еще хуже, чем перед первым матчем. Последние три поединка на внутренней арене немцы проиграли с общим результатом 11:2. В свою очередь "Сити" выиграли шесть матчей подряд и набрали отличную форму.

Фаворит спорт

В прошлом сезоне "горожане" остановились в четвертьфинале, куда стремятся попасть снова. В "Фаворит Спорт" дают на домашнюю победу "Сити" в матче с "Шальке" коэффициент 1,14. На успех подопечных Доменико Тедеско – 19,75. Ничью – 9.

Pari Match

В этом матче, скорее всего, сыграют два украинца. Кроме Александра Зинченко, на поле может появиться хавбек "Шальке" Евгений Коноплянка. Возможно, Евгений поможет своей команде победить. В Pari Match на победу "Шальке" дают коэффициент 19,5. Ничью букмекеры оценили в 9,50. Успех хозяев – 1,14.

1xbet

Больше обогатиться на победе "Шальке" можно, поставив в 1xbet, который дает на успех гостей коэффициент 24. На "Манчестер Сити" букмекеры дают скромный коэффициент 1,14. На ничью – 9,60.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шальке" состоится во вторник, 12 марта. Начало матча, в 22:00.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига чемпионов Шальке Манчестер Сити
Источник: 24 Канал
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