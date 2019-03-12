"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, разбив "Шальке": видео

"Манчестер Сити" победил "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Горожане" на своем поле не имели проблем с немецким клубом.

Манчестер Сити-Шальке 7 – 0

Голы: Агуэро, 35 (пен.), 38, Сане, 43, Стерлинг, 57, Бернарду Силва, 71, Фоден 76, Жезус, 84

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На протяжении первых тридцати минут "Манчестер Сити", хоть и контролировал мяч, но почти не создал угрозы у ворот "Шальке". Единственный момент был у Агуэро, который после прострела Стерлинга с нескольких метров пробил в штангу. Голевая феерия началась на 33 минуте, когда главный арбитр матча Клеман Тюрпен назначил сомнительный пенальти. Француз воспользовался системой VAR, но своего решения не изменил. К отметке подошел Агуэро и уверенно реализовал пенальти.

У же через несколько минут Кун получил две возможности, чтобы увеличить счет. Если в первом случае голкипер "кобальтовых" выручил партнеров, то во втором эпизоде Агуэро не оставил шансов Фарманну. Стерлинг, находясь в штрафной, пяткой отдал на аргентинца, который в футзальном стиле пустил мяч Фарманну между ног.

Разгромным счет на 43 минуте сделал бывший игрок "Шальке" Сане. Немец, забивший удивительный гол в первом матче, был безжалостен к экс-партнерам и на этот раз. Вингер воспользовался элегантной разрезающей передачей украинца Александра Зинченко и забил очередной гол.

Манчестер Сити – Шальке – видео лучших моментов первого тайма

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После перерыва свой второй гол в матче забил Сане, однако арбитр не засчитал взятие ворот. Уже через несколько минут Клеман Тюрпен снова был вынужден проверять правомерность гола. Сане отдал прекрасный пас на Стерлинга, который прошил вратаря "Шальке". Повтор показал, что офсайда не было, и арбитр засчитал гол – 4:0.

На 71 минуте украинец Александр Зинченко принял участие в еще одной голевой атаке. Александр отдал пас на Сане, который ворвался в штрафную "кобальтовых" и отпасовал на Бернарду Силву. Португалец отблагодарил партнера замечательным голом. Теннисным счет на 76 минуте сделал перспективный Фил Фоден. 18-летний футболист вышел на замену и воспользовался доверием Пепа Гвардиолы. Игрок легко обыграл Фарманна и сделал счет 6:0.

За несколько минут охочий до больших матчей Фоден снова мог отличиться. Полузащитник мощно целил под перекладину, но Фарманн сумел парировать удар. Как оказалось впоследствии, голкипер только отсрочил гол. На 84 минуте свою фамилию на табло зажег Жезус и установил итоговый результат 7:0.

"Манчестер Сити" стал пятым участником четвертьфинала. До этого путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов завоевали "Аякс", "Тоттенхэм", "Порту" и "Манчестер Юнайтед".

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