"Манчестер Сити" стал первым клубом, который потратил на состав миллиард евро

CIES Football Observatory опубликовала отчет о трансферах клубов из топ-5 чемпионатов. Согласно этому отчету, "Манчестер Сити" стал первым клубом в истории, который потратил на теперешний свой состав более одного миллиарда евро

По данным CIES Football Observatory, расходы на нынешний состав "Мансити" составили 1014 миллионов евро. Ближайшие преследователи – ПСЖ (913 миллионов евро) и "Реал" (902 миллиона евро).

Читайте также: Сборная самых дорогих трансферов лета 2019

При этом стоит отметить, что "Манчестер Сити" лишь один раз потратили более 70 миллионов евро на покупку игрока (именно такую сумму заплатили за полузащитника Родри, которого купили летом 2019 года у "Атлетико"). Это было летом 2015 года, когда за 76 миллионов евро купили у "Вольфсбурга" Кевина де Брюйне. Сейчас он оценивается в 130 миллионов евро.

Стоит отметить, что Александр Зинченко, который играет в "Мансити" на позиции левого защитника, перешел в клуб лишь за 2 миллиона евро. Он не входит даже в топ-100 по стоимости трансфера в клуб. Зато в топ-100 входят два игрока, которые перешли из "Шахтера". На 16-м месте Фернандиньо, который перешел за 40 миллионов евро (он до сих пор играет в команде). На 54-м месте Элано, который обошелся "горожанам" в 12 миллионов евро в 2007 году.