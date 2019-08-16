Манчестер Сити – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч АПЛ

"Манчестер Сити" в родных стенах 17-го августа сыграет против лондонского "Тоттенхэма". Действующие чемпионы Англии имеют свои счета со "шпорами" еще с прошлого сезона. Букмекеры оценили шансы команд на победу во втором туре АПЛ.

Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз

В прошлом сезоне именно "шпоры" помешали "Манчестер Сити" выиграть Лигу чемпионов. Лондонцы в очень драматичном матче победили подопечных Пепа Гвардиолы в рамках четвертьфинала ЛЧ. Раны "горожан", скорее всего, еще не зажили, поэтому чемпионы Англии стремиться отомстить за поражение.

Ключевым сезон 2019/2020 является для наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Аргентинец возглавляет команду с 2014 года, но до сих пор "шпоры" не получили ни одного трофея под его руководством. Поэтому, лондонцам крайне важно побеждать такие команды как "Манчестер Сити", чтобы претендовать на трофеи.

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Прогноз Фаворит Спорт

Букмекеры оценили шансы подопечных Пепа Гвардиолы получить первую домашнюю победу в новом сезоне коэффициентом 1,36. "Горожане" начали сезон разгромной победой на выезде. Команда Александра Зинченко в Лондоне разгромила "Вест Хэм" со счетом 5:0. Коэффициент на то, что гости из северного Лондона отберут очки у хозяев, сыграв вничью – 5,25.

"Тоттенхэм" также успешно начал новый сезон. "Шпоры" на своем обновленном стадионе разобрались с новичком АПЛ – "Астон Виллой". Однако подопечные Почеттино вырвали три очка в конце игры. "Тоттенхэм" в течении матча уступал, однако дубль Гарри Кейна позволил лондонцам получить победу. Коэффициент на то, что "шпоры" победят "Сити" на выезде – 8,25.

Прогноз Pari Match

Последняя встреча команд в рамках чемпионата Англии состоялась 20 апреля 2019 года. Домашнюю победу (1:0) одержали футболисты из Манчестера, что позволило "Сити" остаться на вершине турнирной таблицы и впоследствии выиграть чемпионат. Коэффициент на то, что "Манчестер Сити" вновь одолеет неуступчивого соперника в один мяч – 3,80.

"Тоттенхэм" в последний раз побеждал "Манчестер Сити" в рамках чемпионата со счетом 2:0 еще 2 октября 2016 года. Коэффициент на то, что "шпоры" победят подопечных Гвардиолы с таким же результатом – 45. На сухую победу гостей букмекеры Pari Match дают коэффициент 11,5.

Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" в прошлом сезоне стал аргентинец Серхио Агуэро. На его счету 21 гол в АПЛ. Коэффициент на то, что Кун отметится в воротах "Тоттенхэма" – 1,6. Многоза "горожан" забивает англичанин Стерлинг. Букмекеры дают коэффициент 2 на то, что Рахим огорчит голкипера гостей.

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Главным оружием "Тоттенхэма" в нападении является Кейн. Прошлый сезон оказался неудачным для нападающего из-за травмы и Гарри забил только 17 голов в чемпионате. Букмекеры оценили шансы Кейна забить гол в ворота "Манчестер Сити" коэффициентом 3. На то, что огорчит своим голом вратаря "Манчестер Сити" Лукас Моура букмекеры дают коэффициент 5.

Букмекеры также оценили шансы забить гол украинца Александра Зинченко. На гол украинского защитника "Манчестер Сити" букмекеры дают коэффициент 8.

Поединок второго тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" состоится в субботу, 17-го августа. Начало матча – в 19:30. Результат и видеообзор игры читайте на сайте Спорт24.