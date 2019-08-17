Манчестер Сити – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" встретятся 17-го августа в рамках чемпионата Англии. Центральный поединок второго тура АПЛ в Украине можно будет посмотреть онлайн и по телевидению.

Разрешение на показ матчей нового сезона английской премьер-лиги в Украине имеет только телеканал Setanta. Именно он и покажет поединок "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

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О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев) и "Бриз" (Одесса).

Канал Setanta Sports также будет доступен на ОТТ-сервисам: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv и YOUTV.

Поединок "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" состоится в субботу, 17 августа. Начало игры в 19:30.

Результат центрального тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" читайте после окончания матча на сайте Спорт24.

Где смотреть футбол в Украине в новом сезоне – читайте здесь.