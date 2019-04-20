Манчестер Сити – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть онлайн 20 апреля 2019 - чемпионата Англии
Манчестер Сити – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии / twitter.com/spursofficial

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграют в 35 туре чемпионата Англии по футболу. Посмотреть матч в Украине можно будет по телевидению и онлайн.

Прямую трансляцию противостояния "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" можно будет посмотреть на украинском телеканале "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 14:25. Сама игра начнется в 14:30.

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Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Check-in", которая начнется в 14:00. В ней ведущие и болельщики в футбольном пабе попытаются спрогнозировать результат матча.

Смотреть онлайн "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

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Это уже третья встреча команд за последние две недели. До этого клубы встречались в четвертьфинале Лиги чемпионов и по сумме двух матчей победил лондонский клуб. В чемпионате ситуация противоположная. "Манчестер Сити" шагает к чемпионству, а "шпоры" борются за место в топ-4.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Тоттенхем Манчестер Сити
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