Манчестер Сити – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Манчестер Сити - Тоттенхэм: где смотреть онлайн - 17.04.2019 - Лига чемпионов
Манчестер Сити – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/spursofficial

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" определят еще одного участника полуфинала Лиги чемпионов. Посмотреть матч английских команд можно будет в Украине по телевидению и онлайн.

Матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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Поединку четвертьфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы, в 21:15.

Смотреть матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Видео голов и обзор матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Тоттенхем Манчестер Сити Лига чемпионов
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