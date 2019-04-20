"Манчестер Сити" минимально победил "Тоттенхэм" и вернул лидерство в АПЛ: видео гола

"Манчестер Сити" в рамках 35 тура английской Премьер-лиги одолел "Тоттенхэм" и вернул первое место в чемпионате.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 1:0

Голы: Фоден, 5

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Как и в матче Лиги чемпионов, где сильнее оказались "шпоры" (4:3), счет в матче был открыт уже на старте встречи. На 5 минуте 18-летний Фил Фоден в прыжке головой замкнул шедевральную передачу от Серхио Агуэро и забил дебютный гол за "горожан".

На 38 минуте травму получил Кевин де Брюйне. Возможно, рецидив бывшего повреждения. Не смог де Брюйне продолжить игру и вместо него на поле вышел Фернандиньо.

Впрочем, к концу первого тайма болельщики больше не увидели забитых мячей. В целом команды показали достаточно ровный футбол, как для матча на домашней арене "Манчестер Сити".

Видео лучших моментов первого тайма Манчестер Сити – Тоттенхэм

Вторая половина матча прошла в более медленном темпе, но "Сити" явно искал возможность подорвать игру и забить второй гол.

На 72 минуте встречи Сане имел прекрасную возможность забить, когда пробежал до штрафной с мячом, прострелил на Стерлинга, а Рахим пробил в одно касание и Газзанига среагировал, выставив ногу.

В итоге, "Манчестер Сити" взял реванш у "Тоттенхэма" и вернул себе лидерство в чемпионской гонке АПЛ – 86 очков. "Тоттенхэм" с 67 очками борется за зону Лиги чемпионов (3 место).

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