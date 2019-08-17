"Манчестер Сити" на последних секундах вырвал победу в "Тоттенхэм", но арбитр отменил гол

"Манчестер Сити" после победы над "Вест Хэмом" 17-го августа встретился с "Тоттенхэмом". Несмотря на доминирование хозяев команды, не смогли выявить сильнейшего и порадовали зрителей результативной ничьей.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:2

Голы: Стерлинг, 20, Агуэро, 35 – Ламела, 23, Моура, 56

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В прошлом сезоне "шпоры" помешали "Манчестер Сити" выиграть Лигу чемпионов. Лондонцы в чрезвычайно драматичном матче победили подопечных Гвардиолы в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Раны "горожан" еще не зажили, поэтому чемпионы Англии стремились отомстить.

Традиционно для себя "горожане" агрессивно начали игру и включили максимальную скорость. Футболисты из Манчестера пытались найти щели в защите гостей. Первый момент на седьмой минуте был у Стерлинга. Уокер выкатил на Рахима в штрафную с правого фланга, но удар форварда заблокировали.

"Манчестер Сити" продолжал штурмовать оборонительные редуты гостей и на 20 минуте добился своего. Кевин Де Брюйне исполнил невероятный кросс с правого фланга. Стерлинг замкнул подачу на левом фланге головой – 1:0.

Но праздновали "горожане" не слишком долго. Через три минуты едва ли не первая ярко выраженная атака "шпор" завершилась голом. Ламела элегантно забил из-за пределов штрафной. Аргентинец, как рукой аккуратно положил мяч в угол ворот Едерсона – 1:1.

Благодаря тому, что "Тоттенхэм" быстро отыгрался команде удалось избежать психологической ямы. Впрочем, хозяева продолжили атаковать, а "шпоры" и в дальнейшем отбивались. В середине тайма "Сити" снова вышел вперед. Все тот же Де Брюйне выполнил великолепный прострел с правого фланга. На передачу капитана откликнулся Агуэро – 2:1.

На 43 минуте "горожане" должны были забивать третий гол. Де Брюйне выполнил такой же прострел, как в двух голевых атаках. На передачу в штрафной откликнулся Гюндоган, но удару немца не хватило точности. Через минуту мог забить Зинченко. Но дальний выстрел Саши легко забрал в руки Уго Льорис. На перерыв команды ушли при счете 2:1.

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Сразу после перерыва Зинченко снова едва не отличился. Александр решил проверить бдительность Льориса очередным дальним ударом. На этот раз выстрел украинца заставил болельщиков "Сити" схватиться за головы, поскольку мяч после рикошета едва не залетел в ворота. Хорошую возможность на 54 минуте упустил Бернарду Силва. Ндомбеле неудачно перехватил разрезную передачу и Силва оказался на ударной позиции. Однако удар португальца оказался слишком слабым – очередной сейв Льориса.

На 56 минуте "Тоттенхэм" забил нелогичный гол и сравнял счет. Лукас Муора заменил на футбольном поле Винкса и сразу отметился голом. Ламела выполнил подачу с углового и никто из защитников "горожан" не углядел за бразильцем – 2:2.

После пропущенного гола "Тоттенхэм" снова глубоко сел в оборону, а хозяева продолжили упорно атаковать. На 60 минуте только отличный сейв Льориса спас гостей после мощного удара Родри. А через минуту уже Силва попал в перекладину после розыгрыша углового.

От 70 минуты стала заметной усталость футболистов обеих команд. "Тоттенхэму" не удавалось выйти в контратаку. В свою очередь в "Сити" появлялось все меньше острых моментов, забить и все больше неточных передач.

Ближе к завершению поединка повреждения претерпел Александр Зинченко. Украинец упал на газон и не сразу смог подняться. Врачи оказали ему помощь и Александр продолжил поединок. Вероятно, что Зинченко доигрывал матч несмотря на боль, поскольку Пеп Гвардиола до этого использовал все замены.

В компенсированное время Жезус вроде вырвал победу для "Манчетер Сити". Бразилец легко обыграл защитников "Тоттенхэма" и забил третий гол. Но рефери отменил взятие ворот после помощи відеоасистента. К голу Отаменди сыграл рукой, поэтому гол был отменен. В оставшееся время команды не успели вырвать победу. Следовательно, драматическая ничья 2:2.