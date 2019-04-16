Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" поборются за путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Первый матч между английскими командами выиграли "шпоры", поэтому именно они являются фаворитами в ответной игре.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

"Манчестер Сити" еще до первого матча был фаворитом в этом противостоянии. И несмотря на поражение в первой игре букмекеры продолжают верить, что именно подопечные Пепа Гвардиолы пройдут в следующий раунд.

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Однако "Тоттенхэм" сумел удивить "Манчестер Сити" в первом матче и готов отстоять победный результат 1:0. Скорее всего, против лондонцев не сыграет украинец Александр Зинченко, который до сих пор полностью не восстановился после травмы.

Прогноз Фаворит Спорт

Коэффициент на то, что "Манчестер Сити" победит в основное время – 1,31. Ничья, которая между командами в последний раз была зафиксирована в августе 2010-го, оценивается коэффициентом 5,75. Победа лондонцев – 10,25.

Относительно прохода в следующий раунд, то коэффициент на "Манчестер Сити" 1,57. На то, что в полуфинале сыграет "Тоттенхэм" – 2,42.

Прогноз Pari Match

"Манчестер Сити" является явным фаворитом в этом матче на бумаге в Pari Match. На победу команды Пепа Гвардиола в основное время коэффициент 1,32. На успех подопечных Маурисио Почеттино – 10,5. Ничья – 5,60.

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Последняя домашняя игра "Манчестер Сити" завершилась минимальной победой над "Брайтоном" в Кубке Англии. На то, что "Манчестер Сити" выиграет минимально в основное время коэффициент 3,90. На победу "шпор" в один гол – 9,00.

Прогноз 1xbet

Хозяева поля являются фаворитом противостояния и по мнению букмекеров 1xbet. На победу "Манчестер Сити" в основное время коэффициент 1,33. На ничью – 5,80. В победу "Тоттенхэму" букмекеры не верят и дают коэффициент 10,50.

В первом матче гол был забит на 78 минуте. На то, что первый гол в этом матче будет забит после 76 минуты коэффициент 13. На гол в первые 15 минут – 2,75.

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