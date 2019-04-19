Манчестер Сити – Тоттенхэм прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" снова встретятся на футбольном поле. На этот раз команды сыграют в рамках 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

В среду, 17 апреля, клубы провели один из самых драматичных матчей сезона. "Манчестер Сити" сумел победить лондонцев со счетом 4:3, но этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов. В конце матча "горожане" забили 5-й гол, который гарантировал им проход в следующий раунд, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Таким образом, в полуфинале "шпоры".

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В чемпионате Англии обе команды преследуют разные цели. "Манчестер Сити" борется за чемпионство, а "Тоттенхэм" за место в топ-4, которое гарантирует участие в еврокубках. Очевидно, что клуб из Манчестера стремиться отомстить за вылет из Лиги чемпионов. "Сити" обязательно нужно побеждать, чтобы не позволить "Ливерпулю" обойти их в турнирной таблице.

"Тоттенхэм" сейчас находится на третьем месте, но в случае поражения лондонский клуб может опуститься на 4 или 5 место, если свои матчи выиграет "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Следовательно, подопечным Почеттино также нужна только победа.

Прогноз Фаворит Спорт

"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" в трех матчах подряд в рамках АПЛ. Последний матч на "Этихад" завершился разгромом 4:1. Коэффициент на то, что команды снова забьют больше, чем четыре гола – 2,75. Результативная игра в Лиге чемпионов только подтверждает то, что болельщики могут стать свидетелями очередной феерии.

Коэффициент на победу подопечных Пепа Гвардиолы в этом противостоянии 1,27. Если же победу одержат гости, то выигрыш умножится на 10,50. Ничейный результат, который вряд ли удовлетворит кого-то из клубов – 6.

Прогноз Pari Match

В Pari Match на домашнюю победу "Манчестер Сити", который мчится ко второму подряд чемпионству, – 1,28. Коэффициент на то, что "Тоттенхэм" снова сможет огорчить "горожан" и победит – 10. Ничья – 6.30.

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Оба полуфинальных поединка в Лиге чемпионов клубы выиграли с минимальной разницей. Коэффициент на то, что "Манчестер Сити" снова победит лондонцев с разницей в один гол – 4. Такой же в итоге в пользу "шпор" – 9,80.

Прогноз 1xbet

Последний раз "Тоттенхэм" побеждал "Манчестер Сити" в рамках АПЛ еще 2 октября 2016 года. Тогда матч завершился со счетом 2:0. В феврале 2016-го лондонцам также удалось переиграть "Сити" на выезде. Коэффициент на то, что "Тоттенхэм" сможет победить "небесно-голубых" – 9,83. Победа "Манчестер Сити" – 1,26, а ничья – 6,06.

В последних десяти домашних матчах "Манчестер Сити" пропустил всего 5 голов, причем три в матче с "Тоттенхэмом". Коэффициент на сухую победу "горожан" – 2,21. А "шпоры" из последних десяти матчей на выезде выиграли только 3. Коэффициент на их сухую победу – 10.

Поединок 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" состоится в субботу, 20 апреля. Начало игры, в 14:30. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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