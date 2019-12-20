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"Манчестер Сити" узнал о назначении своего тренера в "Арсенал" по телевизору

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Микель Артета / ФК "Арсенал"

Руководство "Манчестер Сити" находится в бешенстве от того, что узнало об официальном назначении Микеля Артеты на пост главного тренера "Арсенала" из телевизионных репортажей.

О назначении испанца в лондонский клуб "Манчестер Сити" узнал из телевизионных репортажей и остался недоволен этим, поскольку в "Сити" ожидали сообщения о том, когда объявят о переходе, сообщает The Telegraph.

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"Манчестер Сити" не намерен делать каких-либо мероприятий, но считает, что "Арсенал" в последние дни не проявил элементарной вежливости. Сообщалось, что клубы долго согласовывали компенсацию за тренера.

Новость о назначении Артеты появилась на официальных ресурсах "Арсенала" примерно в 14:10 (16:10 по Киеву), "Манчестер Сити" опубликовал свое заявление только после 15:00 (17:00 по Киеву).

Напомним, что Артета выступал пять сезонов за "Арсенал" (в 2011-2016 годах) и был капитаном команды.

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Теги: Спорт Футбол
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