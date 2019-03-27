"Манчестер Сити" в трауре: ушел из жизни почетный президент клуба

Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Гелфорд ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в Twitter.

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It is with great sadness that we report the death of Mr Manchester City Bernard Halford, who has passed away at the age of 77.



The thoughts of everyone at the Club are with Bernard’s family and friends at this time. pic.twitter.com/H9uI3nlhKx — Manchester City (@ManCity) 26 марта 2019 г.

Гелфорд занимал должность секретаря клуба, за который выступает украинец Александр Зинченко, в течение 40 лет. В 2010 году он стал пожизненным президентом "Манчестер Сити". Соболезнования в связи с его смертью уже выразили глава клуба и главный тренер Хосеп Гвардиола.

"Я имел честь встретиться и общаться с ним, а его знания об этом футбольном клубе был удивительными. Он был большим человеком, но, кроме того, он был также замечательным футбольным функционером с полным пониманием игры", – рассказал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

К слову, "Манчестер Сити" после 30 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 74 очка. "Горожане" уступают лишь "Ливерпулю" (76), однако "красные" провели на один матч больше. В 32 туре "Манчестер Сити" встретится с "Фулхэмом".

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