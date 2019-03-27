"Манчестер Сити" в трауре: ушел из жизни почетный президент клуба

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Умер Бернард Гелфорд
Умер Бернард Гелфорд / Eurosport

Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Гелфорд ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в Twitter.

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Гелфорд занимал должность секретаря клуба, за который выступает украинец Александр Зинченко, в течение 40 лет. В 2010 году он стал пожизненным президентом "Манчестер Сити". Соболезнования в связи с его смертью уже выразили глава клуба и главный тренер Хосеп Гвардиола.

"Я имел честь встретиться и общаться с ним, а его знания об этом футбольном клубе был удивительными. Он был большим человеком, но, кроме того, он был также замечательным футбольным функционером с полным пониманием игры", – рассказал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

К слову, "Манчестер Сити" после 30 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 74 очка. "Горожане" уступают лишь "Ливерпулю" (76), однако "красные" провели на один матч больше. В 32 туре "Манчестер Сити" встретится с "Фулхэмом".

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Теги: Спорт Футбол
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