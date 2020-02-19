24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Манчестер Сити – Вест Хэм: онлайн трансляция матча АПЛ

- Читати новину українською
Манчестер Сити – Вест Хэм: онлайн трансляция матча АПЛ / twitter.com/premierleague

В среду, 19-го февраля, "Манчестер Сити" и "Вест Хэм" сыграют перенесенный матч 26 тура чемпионата Англии. Поединок можно посмотреть онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" в Украине покажет канал Setanta Sport. Смотреть его можно только онлайн на OTT-платформах.

К слову: "Манчестер Сити" Зинченко лишат чемпионского титула, трофей перейдет в "Ливерпуль"

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Оба клуба не могут назвать сезон 2019/2020 успешным. "Манчестер Сити" практически потерял шансы побороться за золотые награды АПЛ.

Клуб из Манчестера удерживает второе место и проигрывает "Ливерпулю" 25 очков. Кроме того, "горожан" на два года отстранили от Лиги чемпионов.

И еще хуже дела у "молотобойцев". Лондонцы занимают 18-е место и борются за выживание.

В матче не сыграют украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. Первый отбывает дисквалификацию, а второй – восстанавливается после травмы.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Вест Хэм

 

Чемпионат мира по биатлону: медальный зачет
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити Вест Хем
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:02 Рой Кин жестокого оборвал карьеру Холланда – трагическая история отца юной звезды "Боруссии"
Михайло Гема
18 февраля 17:59 Эта дисквалификация – это унижение, – менеджер Вихриста Андрей Котельник
Станіслав Безушко
сегодня 17:55 Народная команда "Карпат": мифы и реальность
Станіслав Безушко
сегодня 16:17 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця
сегодня 15:24 Государственное агентство спорта возглавил глава Украинской федерации каратэ Левчук
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук