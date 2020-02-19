Манчестер Сити – Вест Хэм: онлайн трансляция матча АПЛ

В среду, 19-го февраля, "Манчестер Сити" и "Вест Хэм" сыграют перенесенный матч 26 тура чемпионата Англии. Поединок можно посмотреть онлайн на сайте Спорт24.

Поединок "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" в Украине покажет канал Setanta Sport. Смотреть его можно только онлайн на OTT-платформах.

К слову: "Манчестер Сити" Зинченко лишат чемпионского титула, трофей перейдет в "Ливерпуль"

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

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Оба клуба не могут назвать сезон 2019/2020 успешным. "Манчестер Сити" практически потерял шансы побороться за золотые награды АПЛ.

Клуб из Манчестера удерживает второе место и проигрывает "Ливерпулю" 25 очков. Кроме того, "горожан" на два года отстранили от Лиги чемпионов.

И еще хуже дела у "молотобойцев". Лондонцы занимают 18-е место и борются за выживание.

В матче не сыграют украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. Первый отбывает дисквалификацию, а второй – восстанавливается после травмы.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити – Вест Хэм