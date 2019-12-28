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"Манчестер Сити" выигрывал 2:0 у "Вулверхэмптона" в меньшинстве, но проиграл: видео

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В чемпионате Англии состоялся матч между "Вулверхэмптон" и "Манчестер Сити", Тяжелую победу одержали хозяева поля.

Уже на 12-й минуте "МанСити" остался в меньшинстве после удаления Эдерсона – голкипер сбил соперника за пределами штрафной. Поэтому Гвардиола снял с игры Агуэро, выпустив Браво.

Но первым забить удалось именно гостям. Хотя и здесь не обошлось без случая. Мареза сбили в штрафной, и в ворота "Вулвз" был назначен пенальти. Пробивать пошел Стерлинг но первый раз не забил. Однако арбитр просигнализировал, что надо перебить. Рахим не забил и второй, но на этот раз ему повезло, что он первым оказался на добивании и таки отправил мяч в сетку ворот.

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Именно Стерлинг удвоил преимущество своей команды во втором тайме, удачно перебросив вратаря после стремительной атаки.

И уже на 55-й минуте отставание в счете было сокращено. Голом отметился Траоре. И он же стал соавтором второго гола. Конкурент Зинченко за позицию левого защитника в "МанСити" Мэнди по непонятным причинам не выбил мяч из собственной штрафной. И проиграл борьбу сопернику. Траоре прострелил вдоль линии ворот, а Хименес удачно подставил ногу.

А когда уже шла последняя минута основного времени, Догерти забил победный гол.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Сити

Уже в воскресенье, 29 декабря, обеим командам снова играть матчи чемпионата. "Вулверхэмптон" отправится в гости к "Ливерпулю", который в этом сезоне АПЛ еще не проигрывал, а "МанСити" примет "Шеффилд Юнайтед".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Футбол Манчестер Сити Новости Спорта Спорт
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