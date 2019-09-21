"Манчестер Сити" забил восемь голов "Уотфорду", Зинченко пропускал матч

Английский "Манчестер Сити" одержал очень уверенную победу в чемпионате Англии. "Горожане" победили "Уотфорд" с непристойным счетом 8: 0.

Манчестер Сити – Вотфорд 8:0

Голы: Сильва Д, 1, Агуеро, 7 (пен.), Марез, 12, Сильва Б, 15, 48, 60, Отаменди, 18, Де Брюйне, 85

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Парад голов уже на первой минуте открыл Давид Сильва. Зачин испанца продолжил лучший бомбардир "Сити" Кун Агуэро и Рияд Марез.

Хет-трик оформил португальский хавбек Бернарду Силва. По голу также провели защитник Николас Отаменди и Кевин Де Брюйне.

За весь поединок против "Уотфорда" хозяева нанесли 28 ударов (11 в створ).

Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в матче против "Уотфорда". Игрока даже не оказалось в запасе на этот матч.