"Манчестер Сити" Зинченко лишат чемпионского титула, трофей перейдет в "Ливерпуль"
Для "Манчестер Сити" нарушение правил финансового фейр-плей может иметь фатальные последствия. Кроме отстранения от Лиги чемпионов на 2 сезона, "горожане" могут потерять титул чемпионов Англии 2014 года.
Английские СМИ размышляют над тем, что ждет "Манчестер Сити", если апелляция на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков будет отклонена.
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Daily Mail сообщает, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляцию, то "Манчестер Сити" придется реструктурировать финансы, что может привести к продаже ведущих игроков, таких как Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне и Эмерик Ляпорт.
Во-вторых, английский лига может задним числом снять с "Манчестер Сити" очки. Клуб могут лишить чемпионства 2014 года, если в ходе отдельного расследования АПЛ нарушения подтвердятся.
Премьер-лига изучит период с 2012 по 2016 год, поскольку именно тогда, как утверждает УЕФА, "Ман Сити" завышал спонсорские доходы.
Пока неизвестно, коснется ли это расследование чемпионства 2012 года.
Как известно, в 2014 году "Манчестер Сити" выиграл АПЛ, обойдя "Ливерпуль" всего на два очка.
Вероятно, что звание чемпионов Англии перейдет к "Ливерпулю", если АПЛ решит наказать "Манчестер Сити". Таким образом, это будет 19-е чемпионство для "Ливерпуля" и первое в рамках АПЛ.
Учитывая, что "Ливерпуль" практически выиграл АПЛ сезона 2019/2020, то в активе "мерсисайдцев" будет 20 титулов – столько же в "Манчестер Юнайтед".
В чем обвиняют "Манчестер Сити"?
- В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фейр-плей.
- Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фейр-плей.
Что такое финансовый фейр-плей?
Условие, направленное на улучшение общей финансовой стабильности европейского клубного футбола. С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность – то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.
- Football Leaks привел документы, в которых содержится информация, в частности, о том, что "Сити" с 2012 года работал по "схеме", с помощью которой руководство клуба переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.
- Всего, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фейр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).
- 14 февраля 2020 года УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубковых соревнованиях под эгидой УЕФА в течение двух сезонов.
- По словам финансового эксперта Кирана Магуайра, из-за двухлетнего отстранения от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы "Манчестер Сити" потеряет примерно 300 млн фунтов стерлингов (361 млн евро).
- Также "Манчестер Сити" может быть лишен очков в турнирной таблице АПЛ и даже понижен в классе.
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