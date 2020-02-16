"Манчестер Сити" Зинченко лишат чемпионского титула, трофей перейдет в "Ливерпуль"

Для "Манчестер Сити" нарушение правил финансового фейр-плей может иметь фатальные последствия. Кроме отстранения от Лиги чемпионов на 2 сезона, "горожане" могут потерять титул чемпионов Англии 2014 года.

Английские СМИ размышляют над тем, что ждет "Манчестер Сити", если апелляция на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков будет отклонена.

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Daily Mail сообщает, что если Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонит апелляцию, то "Манчестер Сити" придется реструктурировать финансы, что может привести к продаже ведущих игроков, таких как Рахим Стерлинг, Кевин де Брюйне и Эмерик Ляпорт.

Во-вторых, английский лига может задним числом снять с "Манчестер Сити" очки. Клуб могут лишить чемпионства 2014 года, если в ходе отдельного расследования АПЛ нарушения подтвердятся.

Премьер-лига изучит период с 2012 по 2016 год, поскольку именно тогда, как утверждает УЕФА, "Ман Сити" завышал спонсорские доходы.

Пока неизвестно, коснется ли это расследование чемпионства 2012 года.

Как известно, в 2014 году "Манчестер Сити" выиграл АПЛ, обойдя "Ливерпуль" всего на два очка.

Вероятно, что звание чемпионов Англии перейдет к "Ливерпулю", если АПЛ решит наказать "Манчестер Сити". Таким образом, это будет 19-е чемпионство для "Ливерпуля" и первое в рамках АПЛ.

Учитывая, что "Ливерпуль" практически выиграл АПЛ сезона 2019/2020, то в активе "мерсисайдцев" будет 20 титулов – столько же в "Манчестер Юнайтед".

В чем обвиняют "Манчестер Сити"?

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фейр-плей.

Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинациях, чтобы обойти финансовый фейр-плей.

Что такое финансовый фейр-плей?

Условие, направленное ​​на улучшение общей финансовой стабильности европейского клубного футбола. С 2013 года клубы должны подтверждать свою безубыточность – то есть, что они не тратят больше, чем зарабатывают.